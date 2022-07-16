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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Weghorst, Muleka gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'a Asbaşkan Emre Kocadağ'dan müjdeli haber geldi. Taraftarına transfer mesajı veren Kocadağ, Taraftarımızı heyecanlandıracak yıldız transfer geliyor mesajı verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:53
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Beşiktaş'ın Avusturya Kampına Asbaşkan Emre Kocadağ ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Kocadağ, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan oyuncular hakkında konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Emre Kocadağ, "Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu'nun yanı sıra başka isimlerle de görüştüklerini söyleyerek, "Yabancı, yerli yeni birçok oyuncuyla görüşüyoruz."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Bunları kamp bitimi ve yeni kampla beraber değerlendireceğiz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Anlaşmak üzere olduğumuz futbolcular var. İhtiyaç dahilinde bunları imza aşamasına getireceğiz. Hocanın ve teknik ekibin talepleri bunları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Tayfur'la alakalı da görüşmeler oldu ama şu an için çok sıcak bir transfer diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'ın birçok talibinin olduğunu söyleyen Kocadağ, "Rıdvan'la alakalı transfer noktasında belli bir aşamaya gelmiştik. Daha sonra son noktada gerçekleşmedi. Rıdvan birçok takımın radarında olan bir oyuncu.Birçok teklif de geldi şimdiye kadar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Bizim beklentilerimizi karşılayacak, Rıdvan'ın istediği bir transfer teklifi olursa yine değerlendiririz." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor" Lig için ümit veren bir Beşiktaş geldiğini söyleyen Kocadağ şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

"Yeni transferler uyum sağlamış durumda. Hocamızın isteğiyle öz kaynak düzenimizden kamp kadrosuna kattığımız oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubu da Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun geleceği adına çok önemli sinyaller veriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Teknik ekip de bu konudan ziyadesiyle memnun. Takımın uyumunu çok iyi buldum. Lig için bizi umutlandıran, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Hocanın inandığı bir sistem var. Teknik ekibin bu kampta taktiksel anlamda üzerinde durduğu bir sistem var. Oyuncu grubu da buna inanacak. Hoca teknik anlamda bu işin kaptanı, dümeninde olan kişi. Futbolcularımızın onun vereceği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtmaları gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Ben de inanıyorum bu taktiğe. İnşallah başarılı olacak. Teknik noktada bizim yorum yapmamız doğru değil. Sahada hocamız istediği oyunu yansıtmaya çalışacak ve onun karşılığını alacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Emre Kocadağ'dan taraftara müjde

Biz burada yöneticiler olarak takımın yanında olup, onlara öz güven aşılamaya, onların dertlerini dinlemeye, sıkıntılarına çözüm bulmaya, yanlarında olmaya geldik. Teknik anlamda hocamız en iyi taktiği verecektir. İnşallah sahada da karşılığını alacaktır." ifadelerini kullandı

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