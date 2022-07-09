Can listeden çıkarılmadı

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Can Bozdoğan, Schalke'ye döndü. Beşiktaş, Can için Alman kulübüyle pazarlıklarını halen sürdürse de olumlu sonuç alınmadı. Ancak takımdan ayrılan Vida ve Larin gibi isimler resmi siteden silinirken, Can'ın adının kalması dikkat çekti.
Geçensezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Can Bozdoğan, Schalke'ye döndü. Beşiktaş, Can için Alman kulübüyle pazarlıklarını halen sürdürse de olumlu sonuç alınmadı. Ancak takımdan ayrılan Vida ve Larin gibi isimler resmi siteden silinirken, Can'ın adının kalması dikkat çekti.