Avusturya'da neler oluyor

PLZEN MAÇI 17.00'DE

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün V. Plzen ile yapacak. Küfstein Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak. Kartal ilk hazırlık maçında W. Bremen ile oynadı. Beşiktaş ilk yarısı golsüz biten maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Salih (pen) ve O. Akgün'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.



KOŞUYA DEVAM!

Avusturya'da kampında dünki idman bitiminde bazı oyuncular ekstra çalışma gerçekleştirdiler. Kara Kartal'da Serdar Saatçı, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz, idmanın sona ermesinin ardından koşu çalışmaları yapmaya devam ettiler.



TURUNCULAR KAZANDI

Beşiktaş'ın dün sabahki idmanda yapılan üçlü turnuvayı 'turuncu'lar kazandı. Emre Bilgin, Ghezzal, Gedson Fernandes, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Abdullah Aydın, Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan turuncu ekip, rakiplerini mağlup ettikten sonra zafer pozu vermeyi ihmal etmediler.



WELİNTON KORKUTTU

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız savunmacısı Welinton dün sabahki çalışmada hafif bir sakatlık geçirdi. Siyah-beyazlılar, üç gruba ayrılarak 9'ar kişilik turnuva maçıyla idmanı noktalarken; karşılaşma esnasında ayağına aldığı darbeyle kısa süreli sakatlık geçiren Welinton Souza, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam etti.



JOSEF&EMİRHAN YOK

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. Siyahbeyazlı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ağrıları sebebiyle dinlendirilen Josef katılmazken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Emirhan İlkhan takımdan ayrı çalıştı.



GOLCÜLERE EKSTRA!

Kartal'ın Avusturya kampında dü sabah ısınma ve stretching yaparak idmana başlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, antrenmanın bu bölümünden sonra kendi programları doğrultusunda çalışmalarına devam etti.