Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı transfer etti! İşte bonservis bedeli

Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı transfer etti! İşte bonservis bedeli

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Weghorst'u KAP'a bildiren siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Jackson Muleka'yı da renklerine bağladı. Beşiktaş, Muleka için 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Muleka 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcu yarın İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 19:24 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 19:47
Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı transfer etti! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar listenin başında yer alan Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Muleka için 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bir sonraki satıştan ise Belçika temsilcisine %15 pay verilecek.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Muleka, kendisini 5 yıllık Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.

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