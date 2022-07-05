Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı transfer etti! İşte bonservis bedeli

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar listenin başında yer alan Muleka için Standard Liege ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş Muleka için 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bir sonraki satıştan ise Belçika temsilcisine %15 pay verilecek.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Muleka, kendisini 5 yıllık Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

17 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Kongolu golcü, 12 gol atıp 5 de asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. İstanbul ekibinde kısa sürede gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren 22 yaşındaki santrafor, Türkiye'de 4 büyüklerin radarına girerken Avrupa'dan da taliplerinin olduğu iddia edilmişti.