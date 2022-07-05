TRANSFER HABERLERİ: Jackson Muleka Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Hücum bölgesini Cenk Tosun ve Wout Weghorst'la güçlendiren Beşiktaş, bonservisi Standard Liege'de bulunan Jackson Muleka'yı gündemine almıştı. 22 yaşındaki santrforun siyah-beyazlılar için 6 Temmuz Çarşamba (yarın) günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Ayrıca Kara Kartal oyuncu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Son detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.