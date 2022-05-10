Dovbyk adım adım Kartal'a!

ÜLKEDEKİ DEVAM EDEN SAVAŞ ETKİLİ OLUYOR



Ukrayna temsilcisinde 400 bin euro kazanan 24 yaşındaki forvete 1.1 milyon euro'luk bir teklif yapıldığı ve Dovbyk'un bu rakama sıcak baktığı kaydedildi.





Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 1.89 boyundaki oyuncunun bu okeyi sonrası harekete geçme kararı alan siyah-beyazlı yönetimin Ukrayna ekibi ile temaslara start vereceği bildirildi.



