Haberler Beşiktaş Dovbyk adım adım Kartal'a!

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız golcü Artem Dovbyk adım adım Kartal'a yaklaşıyor. 1.1 milyon euro önerilen 24 yaşındaki Dovbyk teklife olumlu yanıt verdi. Siyah-beyazlılar artık Dnipro ile anlaşmaya çalışacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Dovbyk adım adım Kartal'a!

Beşıktaş'ta bir süre önce gündeme gelen forvet Artem Dovbyk ismi gittikçe ağırlık kazanıyor.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Sezon sonu Batshuayi'nin sözleşmesinin bitecek olması, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşme yenilememesi ve Kenan Karaman'ın da bir türlü isteneni verememesi nedeniyle bol alternatifli bir liste hazırlayan siyah-beyazlılar, Dnipro'lu golcüyü radara almıştı.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Hatta oyuncunun menajeri ile ilk temaslar da kurulmuştu. Alınan bilgilere göre Dovbyk cephesinden gelen cevaplar da olumlu oldu.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

ÜLKEDEKİ DEVAM EDEN SAVAŞ ETKİLİ OLUYOR

Ukrayna temsilcisinde 400 bin euro kazanan 24 yaşındaki forvete 1.1 milyon euro'luk bir teklif yapıldığı ve Dovbyk'un bu rakama sıcak baktığı kaydedildi.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 1.89 boyundaki oyuncunun bu okeyi sonrası harekete geçme kararı alan siyah-beyazlı yönetimin Ukrayna ekibi ile temaslara start vereceği bildirildi.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle futbolun geleceğinin belirsiz olduğu ülkede bu nedenle transferin önünün açık olduğu yorumları da yapılıyor.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Kariyerinde toplam 132 resmi maça çıkan oyuncu 48 gol, 9 asist üretti. Ukrayna milli takımında da 6 karşılaşmaya çıkıp 2 gol kaydetti.

Dovbyk adım adım Kartal'a!

ARTILARI

Hava toplarında etkili

Dovbyk adım adım Kartal'a!

Kolay sakatlanmıyor

Dovbyk adım adım Kartal'a!

İkili mücadelelerde güçlü

Dovbyk adım adım Kartal'a!

İki ayağını da iyi kullanıyor

Dovbyk adım adım Kartal'a!

EKSiLERi

Top kontrolü zayıf

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Origi'den şartlı evet!
Emirhan İlkhan'a hayran kaldılar!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" 01:38
Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! 01:38
Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! 01:38
Konyaspor ikincilikten koptu! Konyaspor ikincilikten koptu! 01:38
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! 01:38
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda 01:38
Daha Eski
Sousa'dan Jesus'a cevap geldi! Sousa'dan Jesus'a cevap geldi! 01:36
Elneny'den haber var! Fenerbahçe ve Galatasaray... Elneny'den haber var! Fenerbahçe ve Galatasaray... 01:36
Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... 01:37
Arda'nın sakatlığındaki son durum! Arda'nın sakatlığındaki son durum! 01:37
Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! 01:37
Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... 01:37