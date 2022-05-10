Dovbyk adım adım Kartal'a!

Beşıktaş'ta bir süre önce gündeme gelen forvet Artem Dovbyk ismi gittikçe ağırlık kazanıyor.
Beşıktaş'ta bir süre önce gündeme gelen forvet Artem Dovbyk ismi gittikçe ağırlık kazanıyor.
Sezon sonu Batshuayi'nin sözleşmesinin bitecek olması, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın sözleşme yenilememesi ve Kenan Karaman'ın da bir türlü isteneni verememesi nedeniyle bol alternatifli bir liste hazırlayan siyah-beyazlılar, Dnipro'lu golcüyü radara almıştı.
Hatta oyuncunun menajeri ile ilk temaslar da kurulmuştu. Alınan bilgilere göre Dovbyk cephesinden gelen cevaplar da olumlu oldu.