BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Sezon başında çok önemli transferlere imza atan Beşiktaş'ın özellikle Miralem Pjanic hamlesi büyük ses getirmişti.
Sezon başında çok önemli transferlere imza atan Beşiktaş'ın özellikle Miralem Pjanic hamlesi büyük ses getirmişti.
Müthiş bir kariyere sahip olan Boşnak yıldızın İstanbul'a gelişi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı.
BÜYÜK DÜŞÜŞE TECRÜBELİ YILDIZ DA AYAK UYDURDU
Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan Pjanic oynadığı ilk maçlarda kalitesini ortaya koymuş ve yaptığı asistlerle herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Ancak Siyah-Beyazlılar'ın yaşadığı büyük düşüşe tecrübeli yıldız da ayak uydurdu.
Temposu her geçen gün geriye giden, konsantrasyon ve sakatlık problemleri yaşayan Miralem Pjanic bugün gelinen noktada çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.
Boşnak futbolcu 21 Eylül 2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor maçından bu yana takımına skor katkısı veremiyor.
Takvim'in haberine göre; bu sezon Siyah-Beyazlı formayla hiç golü olmayan Pjanic tam 8 aydır asist de yapamıyor.
Sakatlığı geçtikten sonra teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan tecrübeli futbolcu son iki haftada oynanan Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında hiç süre alamadı.
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic kesin olarak Beşiktaş'tan ayrılacak.
Ancak Barcelona'nın da yeni sezon planlarında yer almayan yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle kendisine nasıl takım bulacağı merak konusu.
MIRALAM PJANIC KİMDİR?
2 Nisan 1990'da, o dönem Yugoslavya'ya bağlı olan Bosna'nın Tuzla şehrinde doğdu.
Pjanic'in babası Fahrudin de futbolcuydu. Yugoslav 3. Ligi'nde FK Drina Zvornik forması giyiyordu.
Bosna Savaşı'nın patlak vermesinin eşiğindeyken babası Lüksemburg'da yarı profesyonel bir ekiple sözleşme imzaladı.
Bu da bebek olan Miralem'in ve annesinin güvenli bir şekilde yaşamasını sağladı.
Orta saha mevkisinde oynayan "The Pjanist" lakaplı Boşnak futbolcu Miralem Pjanić Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyiyor.