Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Beşiktaş spor haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar yaptığı flaş transferlerle sezona damga vurmak isterken şampiyonlun bir hayli uzağında kaldı. Beşiktaş'ta dikkat çeken isimlerin başında ise Miralem Pjanic geliyordu. Yıldız futbolcu performansı ile büyük hayal kırıklığı yarattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Sezon başında çok önemli transferlere imza atan Beşiktaş'ın özellikle Miralem Pjanic hamlesi büyük ses getirmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Müthiş bir kariyere sahip olan Boşnak yıldızın İstanbul'a gelişi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

BÜYÜK DÜŞÜŞE TECRÜBELİ YILDIZ DA AYAK UYDURDU

Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan Pjanic oynadığı ilk maçlarda kalitesini ortaya koymuş ve yaptığı asistlerle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Ancak Siyah-Beyazlılar'ın yaşadığı büyük düşüşe tecrübeli yıldız da ayak uydurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Temposu her geçen gün geriye giden, konsantrasyon ve sakatlık problemleri yaşayan Miralem Pjanic bugün gelinen noktada çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Boşnak futbolcu 21 Eylül 2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor maçından bu yana takımına skor katkısı veremiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Takvim'in haberine göre; bu sezon Siyah-Beyazlı formayla hiç golü olmayan Pjanic tam 8 aydır asist de yapamıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Sakatlığı geçtikten sonra teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girmeyi başaramayan tecrübeli futbolcu son iki haftada oynanan Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında hiç süre alamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Miralem Pjanic kesin olarak Beşiktaş'tan ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Ancak Barcelona'nın da yeni sezon planlarında yer almayan yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle kendisine nasıl takım bulacağı merak konusu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

MIRALAM PJANIC KİMDİR?

2 Nisan 1990'da, o dönem Yugoslavya'ya bağlı olan Bosna'nın Tuzla şehrinde doğdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Pjanic'in babası Fahrudin de futbolcuydu. Yugoslav 3. Ligi'nde FK Drina Zvornik forması giyiyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Bosna Savaşı'nın patlak vermesinin eşiğindeyken babası Lüksemburg'da yarı profesyonel bir ekiple sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Bu da bebek olan Miralem'in ve annesinin güvenli bir şekilde yaşamasını sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır...

Orta saha mevkisinde oynayan "The Pjanist" lakaplı Boşnak futbolcu Miralem Pjanić Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyiyor.

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