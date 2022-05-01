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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino'dan Rıdvan Yılmaz için yeni teklif!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başlarken takımdan kimlerin kalacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sergilediği performansla göz dolduran Rıdvan Yılmaz için İtalyan ekibi Torino teklifini yeniledi. İşte Torino'nun son teklifi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino'dan Rıdvan Yılmaz için yeni teklif!

İtalyan Kulübü Torino Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkartırken son gelen bilgilere göre bir sonraki satıştan pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino'dan Rıdvan Yılmaz için yeni teklif!

Ancak bu rakamı Beşiktaş yönetiminde tatminkar bulunmadığı öğrenildi. Yerli oyuncuların değerinin arttığı bu dönemde yönetim Rıdvan'dan en az 7.5 milyon Euro gibi bir rakam beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, bu isteğini İtalyan kulübüne iletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino'dan Rıdvan Yılmaz için yeni teklif!

Takvim'in derlediği habere göre Torino'nun teklifini revize ederek Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çalacağı ve rakamı 6 milyon Euro seviyesine çekebileceği bildirildi.

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