BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Torino'dan Rıdvan Yılmaz için yeni teklif!

İtalyan Kulübü Torino Rıdvan için teklifini 5 milyon Euro'ya çıkartırken son gelen bilgilere göre bir sonraki satıştan pay oranını da %10'dan %20'ye yükseltti.





Ancak bu rakamı Beşiktaş yönetiminde tatminkar bulunmadığı öğrenildi. Yerli oyuncuların değerinin arttığı bu dönemde yönetim Rıdvan'dan en az 7.5 milyon Euro gibi bir rakam beklentisi olan Beşiktaş yönetimi, bu isteğini İtalyan kulübüne iletti.



