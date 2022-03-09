Beşiktaş taraftarından Güven Yalçın isyanı! "Bizi bitirdin hocam"

Güven Yalçın'ın oyundan alınması taraftarlar arasında da eleştiri konusu oldu. Beşiktaşlılar, teknik direktör Önder Karaveli'yi topa tuttu. İşte onlardan bazıları:



Takımın bu neden halde olduğunu Güven çıkınca anladık @kutsi_adnan, Kevcut kadroda Ghezzal ve Güven takımı ayakta tutuyorlar. @V_Tucnel01, Baskı kurmuşken Güven Yalçın - Batshuayi değişikliği ile bizi orada bitirdi. @fatkos5, Batshuayi Güven Yalçın'ın ayakkabılarını taşısın @macitcaglar, Güven Yalçın'ın oyundan çıkmasındaki amaç nedir anlatın bana @brsturhan, Güven neden çıkıyor, Önder hoca? Nasıl küstürebilirim acaba Güven'i derdinde misin? @yalcingunes, Beşiktaş'a gol lazım adam Güven Yalçın'ı oyundan alıyor ya inanılır gibi değil. @LeventKaya1970.