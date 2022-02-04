TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Henry Onyekuru harekatı! İşte yapılacak teklif

Önümüzdeki sezondan itibaren kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak ezeli rakibi G.Saray'a transfer çalımı atan Beşiktaş, gözünü şimdi de sarı-kırmızılı taraftarının çok sevdiği Henry Onyekuru'ya dikti.

Sene sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile henüz anlaşma noktasına gelmeyen, N'Koudou'nun da uzun süreli sakatlıklarından dolayı hücum hattının soluna oyuncu arayan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Onyekuru için çalışmalara başladığı öğrenildi.