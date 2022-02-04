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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Henry Onyekuru harekatı! İşte yapılacak teklif

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin’le henüz anlaşamayan Beşiktaş, eski Galatasaraylı Henry Onyekuru için Olympiakos'la görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yapacağı teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Henry Onyekuru harekatı! İşte yapılacak teklif

Önümüzdeki sezondan itibaren kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak ezeli rakibi G.Saray'a transfer çalımı atan Beşiktaş, gözünü şimdi de sarı-kırmızılı taraftarının çok sevdiği Henry Onyekuru'ya dikti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Henry Onyekuru harekatı! İşte yapılacak teklif

Sene sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile henüz anlaşma noktasına gelmeyen, N'Koudou'nun da uzun süreli sakatlıklarından dolayı hücum hattının soluna oyuncu arayan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Onyekuru için çalışmalara başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Henry Onyekuru harekatı! İşte yapılacak teklif

İKİ FARKLI TEKLİF SUNULACAK
Galatassaray'ın daha önce sürekli olarak kiralama yoluna gittiği Onyekuru, Monaco tarafından 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a satılmıştı. Çok büyük bir fırsat transferi olmadıkça kiralık transferlere soğuk bakan Beşiktaş yönetiminin, Onyekuru'yu da tıpkı Gedson Fernandes gibi önümüzdeki sezonun başından itibaren bonservisiyle kadrosuna katmaya çalışacağı belirtiliyor.

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