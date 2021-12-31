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Beşiktaş'tan çifte harekat! Cenk Tosun ve Ekuban...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine güçlü bir kadro ile çıkmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İtalyan basını Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığını ve oyuncunun yeni rotasının Türkiye olduğunu yazarken; İngilizler Cenk Tosun'un devre arasında geri dönebileceğini iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan çifte harekat! Cenk Tosun ve Ekuban...

Beşiktaş'ın forvet adayları listesinde adı öne çıkan Caleb Ekuban'la ilgili haberler İtalyan medyasının sayfalarında yer almaya devam ediyor. Genoa'ya transfer olduktan sonra İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Cenk Tosun ve Ekuban...

İtalyan basınında yer alan haberde Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığı iddia edildi. Ekuban'ın yeni durağının Türkiye olabileceği hatta Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Cenk Tosun ve Ekuban...

CENK OCAK'TA SERBEST

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. 2018'in Ocak ayında transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.

Beşiktaş'tan çifte harekat! Cenk Tosun ve Ekuban...

Ünlü gazeteci Nico Schira, Cenk Tosun'un Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez'in planları arasında yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.

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