Beşiktaş'tan çifte harekat! Cenk Tosun ve Ekuban...

Beşiktaş'ın forvet adayları listesinde adı öne çıkan Caleb Ekuban'la ilgili haberler İtalyan medyasının sayfalarında yer almaya devam ediyor. Genoa'ya transfer olduktan sonra İtalya Ligi'nde süre aldığı 15 maçta henüz gol ve asist üretemeyen Ganalı yıldız, hayal kırıklığı yarattı.
İtalyan basınında yer alan haberde Genoa'nın Ekuban'ı gözden çıkardığı iddia edildi. Ekuban'ın yeni durağının Türkiye olabileceği hatta Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yapacağı ifade edildi.
CENK OCAK'TA SERBEST
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. 2018'in Ocak ayında transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.