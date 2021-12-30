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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Davide Nicola sürprizi

Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Çizme basını, siyah-beyazlıların en son Torino’yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Davide Nicola ile görüştüğünü yazdı. İtalyan hoca Kara Kartal’dan 1 hafta süre istedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Davide Nicola sürprizi

Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından U19 takımının teknik sorumlusu Önder Karaveli ile yola devam eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısı için takımın başına yeni bir teknik adam getirmenin hesaplarını, planlarını ve görüşmelerini yapmayı sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Davide Nicola sürprizi

Genç, bilimi futbolun içine katan, geleceği parlak, başarıya aç yabancı bir teknik direktör arayışlarındaki siyah-beyazlıların son olarak Davide Nicola ile görüştüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Davide Nicola sürprizi

1.5 YILLIK YENİ TEKLİF

İtalyan basınının haberine göre, son olarak Serie A takımlarından Torino'yu çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktöre talepleri soruldu, Beşiktaş'ın talepleri anlatıldı. İki taraf arasında yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiği belirtilirken, Nicola'nın, Beşiktaş'tan 1 hafta süre istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Davide Nicola sürprizi

Habere göre Davide Nicola beklediği teklifi alamazsa Beşiktaş'a "evet" diyecek. Daha önce sezon ortasında takım almaya alışkın olan Nicola'ya siyah-beyazlıların 1.5 yıllık teklif sunduğu gelen bilgiler arasında.

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