Orman depremi

Beşiktaş'ta Fikret Orman şoku yaşanıyor.. Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılına ait 3 dönemi kapsayan olağan mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Toplantının sonunda Eski başkan Fikret Orman'ın 01 Ocak 2019 -12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 -2020 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan ve iki ayrı dönemden oluşan yönetim süreci, idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. Şimdiki başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim Kurulu üyeleri o dönemde yönetimde olmadığı için, ibralar sırasında aşağı inerek aleyhte oy verdi.



ÇEBİ DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Dün yapılan kongrenin başlangıcında 'kulüpten kesin ihraç talebiyle' hakkında önerge verilen ve kabul edilen eski başkan Fikret Orman ve yönetiminin 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi. Fikret Orman döneminden sonra 20 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihlerine ait Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin dönemi idari ve mali açıdan ibraya sunuldu ve salonun büyük çoğunluğun 'evet' oylarıyla Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi.



121 ÜYE İBRA EDİLDİ

Beşiktaş'ın dünkü genel kurulunda 121 üyenin imzalayarak Divan Başkanlık Kurulu'na verdiği önergede 'Yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması', 'Bir genel kurul üyesinin darp edilmesi', 'Sahte evrakla kulübe sporcu kıdemiyle üye yapılması', '30'dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması' ve 'Kulübün borç yükünün altında kalması' iddialarıyla Fikret Orman'ın ihraç edilmesi talep edildi. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Bu önerge, dilek ve istekler bölümüne alınarak yönetim kuruluna sevk edildi. Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu 'gerekli gördüğü takdirde' ihraç talebiyle Fikret Orman'ı disiplin kuruluna sevk edecek ve buradan çıkacak karara göre hareket edecek.