En iyisi Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu. Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Bu arada Avrupa kulüplerinin listesine giren Ersin Destanoğlu için en ciddi talip olan Nice kulübünün, rotasını Inter'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen kaleci Ionut Radu'ya çevirdiği ve bu transferin 5 milyon euro'ya bitirileceği iddia edildi
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu. Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Bu arada Avrupa kulüplerinin listesine giren Ersin Destanoğlu için en ciddi talip olan Nice kulübünün, rotasını Inter'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen kaleci Ionut Radu'ya çevirdiği ve bu transferin 5 milyon euro'ya bitirileceği iddia edildi
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