Haberler Beşiktaş En iyisi Ersin Destanoğlu

En iyisi Ersin Destanoğlu

Genç kaleci, ‘En İyi Çıkış Yapan Sporcu’ ödülünün sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
En iyisi Ersin Destanoğlu
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu çok önemli bir ödüle layık görüldü. 11. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" ödülünün sahibi oldu. Destanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. Bu arada Avrupa kulüplerinin listesine giren Ersin Destanoğlu için en ciddi talip olan Nice kulübünün, rotasını Inter'de forma giyen 24 yaşındaki Rumen kaleci Ionut Radu'ya çevirdiği ve bu transferin 5 milyon euro'ya bitirileceği iddia edildi
DİĞER
Mehmet Ali Erbil ile davalık olmuştu! Mehmet Bilir ile aşk yaşayan Ece Ronay iki buçuk aylık hamile olduğunu açıkladı
Depremde 199 bin kişi ölebilir! Japonya için korkunç tahmin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor