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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Divock Origi'de yeni gelişme! Liverpool...

Spor haberi... Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yıldız isim Origi'yi listesinde almıştı ancak yıldız isimden kötü haber geldi. Alınan bilgiye göre; Liverpool, onun şimdi gitmesine ya da ücretsiz kaybetmeye izin vermeyecek. Origi yeni sözleşme istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın transfer hedefindeki Divock Origi'de yeni gelişme! Liverpool...

Beşıktaş'ın hedefi herhangi bir katkısı olmayan Michy Batshuayi'yi devre arasında Chelsea'ye göndermek, yerini ise Divock Origi ile doldurmak. Liverpool Echo'ya göre, Belçikalı oyuncu önümüzdeki ocak ayında sahneyi değiştirmek istiyor. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sorunlar var. Liverpool onun şimdi gitmesine ya da ücretsiz kaybetmeye izin vermeyecek. Klopp sürekli şans vermese de Origi'ye sözleşme vermek istiyor. Divock Origi; Salah, Mane, Firmino ve Jota ile olan rekabeti nedeniyle Jürgen Klopp'un Liverpool'da en az kullandığı oyunculardan biri. Buna rağmen rakamları gerçekten iyi. Sadece 9 maçta 4 gol atıp, 2 asist yapması yüzünden Beşiktaş onun için can atıyor.

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