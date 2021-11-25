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BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

Spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Ajax'ın üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlılar Avrupa defterini kapatmış oldu. Mücadelenin yankıları sürerken Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın ve oyunculara eleştiriler geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:32
BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Nihat Kahveci, TRT Spor'da Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Ajax karşılaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"SERGEN HOCAYA DA BİR UYARI OLUR"
"Beşiktaş'ın transferleriye beklenti vardı. Sonuç 5 maçta sıfır puan. Beşiktaş taraftarı Sergen hocaya güveniyor. Ona da bu bir uyarı olur. Giresun, Kasımpaşa sonra Kayseri maçları ve sonrasında Fenerbahçe maçları. Buralardan 3'te 3 çıkaramazsa o zaman tartışılmaya başlar."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"30 BİN KİŞİ İSTİFA DİYE BAĞIRMADAN BIRAKMAZ"
"İki kupa almış Sergen hocaya güven devam ediyor, bu çok önemli. Beşiktaş'ta Sergen hocaya 30 bin kişi istifa et diyene kadar veya Sergen hoca bırakıyorum diyene kadar da görevine devam eder. Herken hocaya güveniyor."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"EN FORMSUZ OLAN BENCE SERGEN HOCA"
"Lider teknik direktörlere, lider karakterlere böyle uyarılar lazımdır. Bu tablodan sonra bu uyarıyı alıp bambaşka bir konsantrasyonla lige yeniden başlayabilir. Takım formsuz, bireysel olarak oyuncular formsuz. En formsuz olan bence Sergen hoca. Geçen sezon öve öve, oynattığı futbolu övmekten yorulduk"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"BU GRUPTAN EN KÖTÜ 1 PUAN ÇIKARDI"
"Gruplara başlamadan önce yaptığı açıklamalar vardı. Seviye farkı, atletizm farkı, teknik taktik olarak söyledikleri de doğruydu. Bence Beşiktaş'ın Ajax, Sporting, Dortmund grubundan en kötü 1 puan veya galibiyet alabilirdi. Çok büyük bir başarısızlık var ortada"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"TARİHE KAPKARA LEKE OLUR"
"6. maçı da deplasmanda Dortmund'la oynayacaksın. Beşiktaş taraftarı adına da üzülüyorum. Puansız olarak grupları bitirmek kapkara bir leke olur Beşiktaş tarihinde"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"BULDUYSAN O GOLÜ ATACAKSIN!"
"5 maç sonucunda biz yorumlayan insanların, oyuncuların Şampiyonlar Ligi hatayı kaldırmıyor lafını duymaktan yorulduk. Sen Ajax'ı yenebilecek pozisyonları buldun mu, buldun. Atacaksın yani. Sıkıntımız burada. Hep kaldırmıyor kaldırmıyor, bunu biliyoruz"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"SEN VIDA'YSAN O FAULÜ YAPAMAZSIN"
"Vida Dünya Kupası finali gördün. Sen kenarda o faulü yapmayacaksın. Sergen hoca Alanya maçından sonra dedi ya, ben bu maçtaki sorumluluğu almıyorum diye. Bence bunu anlatmaya çalıştı. Vida'nın o yaptığı faule, Welinton'un yaptığı pozisyon hatalarına bir teknik direktör ne yapabilir? Bu seviyede bu takımlarda oynayan oyuncuların bu hareketleri yapmasını anlamıyorum. Halısahada onu yapmassın."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"NE OLURSA OLSUN 5 MAÇIN MAZERETİ YOK"
"Mert de zor bir maça çıktı. Avrupa'nın en formda takımlarından birisi. Tempoları, kaliteleri, topa sahip olmaları çok iyi. Haller 5 maçta 9 gol atmış bir adam yedek bekliyor. Burada Larin, artık at orada o golü. Öyle ufak detaylarda boğuluyoruz ki sonuç alamıyoruz. Ne olursa olsun 5 maçta sıfırın mazereti yok."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"ARTIK HATA KALDIRMIYOR DEMEYELİM"
"Her maçta bireysel veya kolektif hatalardan goller yiyorsun. Bu maçta da öyleydi, Sporting deplasmanına da iyi başlıyorsun. Penaltı yaptırıyorsun. Dortmund'u 20 dakika eziyorsun, 1 duran topta gol yiyorsun. Artık hata kaldırmıyor buralar demeyelim, onlar bizden korksun"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"ÖNDE GİRİYORSUN, GERİ ÇEKİLİYORSUN! NEDEN?"
"Benin anlamadığım 4 maç oynamışın, 5. maçta öne geçmişsin ilk defa devre arasına giriyorsun. Bence morallerin yüksek olması gereken dinlenmeyi geçiriyorsun. Sonra mağlup takım gibi çıkıyorsun sahaya. Benim bunu aklım almıyor. Rakip o kadar iyi ki diyerek oynadılar ikinci yarıda"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"ÇIKAN 11'DE ELEŞTİRİLECEK BİR ŞEY YOK"
"Sergen hocanın çıkardığı 11'de neden bu 11'le çıktı diyemezsin. Montero doğru tercih, Rıdvan tam hazır değil demekki oynamadı. Josef de cezalıydı zaten."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"TEIXEIRA BEKLENTİ ALTINDA"
"Teixeira Beşiktaş'a gelmeden önce 6 ay oynamadan geldi. Karagümrük maçında penaltı atar gibi çatala attı, daha iyisini yapar sanıldı ama sakatlanınca fiziğine ulaşamayınca beklenti altında kaldı. Ghezzal geçen sezonun 1 numaralı en iyisiydi. Sezon başından beri Rosier'le birlikte düşük kaldılar."

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"HOCAYA KİMSE GİT DEMİYOR ÇÜNKÜ YAPTIKLARI VAR"
"Ortadaki bu performansa rağmen Sergen hocaya kimse git demiyor çünkü tarihin belki de en önemli şampiyonluğunu kazanmışsın. 4 ay önce yaptıkların belli 2 kupalı sezon. Şapkadan o tavşanı çıkarmışsın. Aboubakar'ı ne kadar da eleştirsen öyle bir gerçek vardı. Futbolda bitirici oyuncu farkı da çok önemlidir. Beşiktaş'ta bunun eksikliği var"

BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"HAKEMLER KAHRAMAN OLMAYA ÇALIŞIYOR"
"Sergen hoca ilginç bir toplantı yaptı. Şampiyonlar Ligi'nden dönüp ligdeki hakem hatalarından bahsetti. Haklı olduğu taraflar vardır, serzenişte bulundu. Bana biraz ilginç geldi Şampiyonlar Ligi'nden dönüp ligle ilgili konuşması. Zaten Süper Lig'de hiç bir başkan yönetici, başkan, yönetici, taraftar kimse memnun değil hakemlerden. Ben futbol yorumlarken hakem konuşmak istemiyorum. Hakemler kahraman olmaya çalışıyor yaptıkları hatalarla, maçın önüne geçiyorlar. Kendi otoritelerini kurmak isteyen hakemler oluyor VAR olmasına rağmen. Bu maçtan sonra bu kadar hakem konuşması bana ilginç geldi, bu konuda çok sinirli hoca belli."

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