BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Nihat Kahveci, TRT Spor'da Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Ajax karşılaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"SERGEN HOCAYA DA BİR UYARI OLUR"
"Beşiktaş'ın transferleriye beklenti vardı. Sonuç 5 maçta sıfır puan. Beşiktaş taraftarı Sergen hocaya güveniyor. Ona da bu bir uyarı olur. Giresun, Kasımpaşa sonra Kayseri maçları ve sonrasında Fenerbahçe maçları. Buralardan 3'te 3 çıkaramazsa o zaman tartışılmaya başlar."
"30 BİN KİŞİ İSTİFA DİYE BAĞIRMADAN BIRAKMAZ"
"İki kupa almış Sergen hocaya güven devam ediyor, bu çok önemli. Beşiktaş'ta Sergen hocaya 30 bin kişi istifa et diyene kadar veya Sergen hoca bırakıyorum diyene kadar da görevine devam eder. Herken hocaya güveniyor."