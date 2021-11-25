BEŞİKTAŞ HABERİ - Nihat Kahveci'den Ajax maçı yorumu! "Formsuz olan Sergen Hoca..."

"TEIXEIRA BEKLENTİ ALTINDA"

"Teixeira Beşiktaş'a gelmeden önce 6 ay oynamadan geldi. Karagümrük maçında penaltı atar gibi çatala attı, daha iyisini yapar sanıldı ama sakatlanınca fiziğine ulaşamayınca beklenti altında kaldı. Ghezzal geçen sezonun 1 numaralı en iyisiydi. Sezon başından beri Rosier'le birlikte düşük kaldılar."

"HOCAYA KİMSE GİT DEMİYOR ÇÜNKÜ YAPTIKLARI VAR"

"Ortadaki bu performansa rağmen Sergen hocaya kimse git demiyor çünkü tarihin belki de en önemli şampiyonluğunu kazanmışsın. 4 ay önce yaptıkların belli 2 kupalı sezon. Şapkadan o tavşanı çıkarmışsın. Aboubakar'ı ne kadar da eleştirsen öyle bir gerçek vardı. Futbolda bitirici oyuncu farkı da çok önemlidir. Beşiktaş'ta bunun eksikliği var"