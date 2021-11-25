BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.
Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte atılan başlıklardan bazıları...
BD (HOLLANDA)
"Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi"
AD (HOLLANDA)
"Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı"
TELEGRAAF (HOLLANDA)
"Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi"
L'EQUIPE (FRANSA)
RMC SPORT (FRANSA)
"Haller Ajax'ı taşıdı"
SPORT ILLUSTRATED (İNGİLTERE)
"Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı"