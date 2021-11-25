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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş sahasında ağırladığı Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 yenilerek gruptaki 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa basını bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar... (fotomac.com.tr - Tuğçe Erginkoç / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:51
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte atılan başlıklardan bazıları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

BD (HOLLANDA)

"Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

AD (HOLLANDA)

"Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

TELEGRAAF (HOLLANDA)

"Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

L'EQUIPE (FRANSA)

"Ajax ve Sebastien Haller, Beşiktaş'ı domine etti"

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