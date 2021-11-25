BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Avrupa basını Beşiktaş-Ajax maçını böyle gördü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş , gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax 'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa 'ya veda etti.

Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte atılan başlıklardan bazıları...