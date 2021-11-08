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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'nin Ersin Destanoğlu teklifi belli oldu!

Beşiktaş'ın yükselen değeri Ersin Destanoğlu, Avrupa'nın dev takımlarını peşine takmayı başardı. Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen genç kaleciye İngiliz devi Chelsea talip olurken, geçtiğimiz gün Sergen Yalçın'la bir araya gelen Chelsea Antrenörü Makelele'nin Ersin için bilgi aldığı kaydedildi. İngilizlerin 20 yaşındakl file bekçisi için Beşiktaş'a yapacağı teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Chelsea'nin Ersin Destanoğlu teklifi belli oldu!

Kara Kartal saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

12 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

Fransız futbol adamının siyah beyazlı teknik adamdan genç eldiven Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak bilgiler aldığı ifade edildi. Kalesinde Edouard Mendy gibi 1. sınıf bir isim olan Chelsea'nin buna rağmen 2. kaleci olarak, 80 milyon euro'ya aldığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan Kepa Arrizabalaga ve Marcus Bettinelli'nin performansını yeterli görmediği aktarıldı. Yaş grubunun en pahalı kalecisi olan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu için temaslarını sıklaştıran Chelsea'nin yaklaşık olarak 12 milyon euro'yu bulan bir teklifle Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

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