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Beşiktaş Trabzonspor derbisinde yıldızların düellosu! O isimler 18. kez...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında derbide kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'de gözler, zirveyi yakından ilgilendiren müsabakaya çevrilmiş durumda. Vodafone Park'taki karşılaşma yıldızların kapışmasına sahne olacak. Usta isimler Hamsik ve Pjanic kariyerlerinde defalarca bu tip kritik maçlara çıktılar. İki isim kulüp kariyerleri boyunca 18. kez birbirine rakip olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 15:06
Beşiktaş Trabzonspor derbisinde yıldızların düellosu! O isimler 18. kez...

Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisi, yıldızların düellosuna sahne olacak. Trabzonspor'da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik, Beşiktaş'ta Teixeira, Ghezzal, Pjanic, kilit oyuncular olarak göze çarpıyor.

Yıldız futbolcular Hamsik ve Pjanic kariyerlerinde defalarca bu tip kritik maçlara çıktılar.

Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca 18. kez birbirine rakip olacaklar. Pjanic'li Roma, Hamsik'li Napoli ile İtalya'da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4'er kez kazandı. 2 maç berabere bitti. Pjanic'in Juventus'ta olduğu dönemde ise Torino ekibi 3 galibiyet aldı. Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

34 yaşındaki Hamsik, Napoli'de en çok forma giyen (520) ve en çok gol atan oyuncu (121) olarak tarihe geçti, 3 de kupa kazandı. 31 yaşındaki Pjanic, Juventus'ta 4'ü lig olmak üzere 7 kupa kaldırırken, Barcelona'da da kupa şampiyonluğu yaşadı.

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