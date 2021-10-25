Haberler Beşiktaş Beşiktaş haberleri | Ya zafer ya zafer!

Beşiktaş haberleri | Ya zafer ya zafer!

Son dönemde istediği skorları almaktan uzak olan Beşiktaş, ligin 10. haftasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Son haftalarda iniş çıkışlı grafik çizen Kartal 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Derbiyi yeni seri başlatmak için fırsat olarak siyah-beyazlılar, taraftarına güveniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş haberleri | Ya zafer ya zafer!
Ve uzun zamandır heyecanla beklenen derbi günü geldi çattı... Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Ligde son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik çizip, Avrupa'da ise henüz galibiyetle tanışamayan Kara Kartallar, saha avantajını da kullanarak zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Tüm Beşiktaşlılar, G.Saray sınavını yeni seri başlatmak için çıkış maçı olarak görüyor. Kartal'da en büyük sıkıntı ise savunmada yaşanıyor.

İLK 4 MAÇTA İYİYDİ AMA...

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş; Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), Karagümrük (1-0) ve Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Daha sonra çıktığı Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Sivasspor (2-1) ve Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında ise kalesini gole kapatamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın hafta boyunca gerçekleştirilen idmanlarda savunma güvenliği üzerinde çalışma yaptırdı.
SON DAKİKA