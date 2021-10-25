Beşiktaş haberleri | Ya zafer ya zafer!

İLK 4 MAÇTA İYİYDİ AMA...
Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Beşiktaş; Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), Karagümrük (1-0) ve Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Daha sonra çıktığı Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Sivasspor (2-1) ve Başakşehir (2-3) karşılaşmalarında ise kalesini gole kapatamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın hafta boyunca gerçekleştirilen idmanlarda savunma güvenliği üzerinde çalışma yaptırdı.