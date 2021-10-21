Pjanic’ten anlamlı paylaşım

Sporting Lizbon'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic'ten paylaşım geldi. Yıldız futbolcu alınan mağlubiyet ile ilgili olarak "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim" ifadesini kullandı. Sakatlığının ardından Sporting karşısında 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giydi ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
Sporting Lizbon'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic'ten paylaşım geldi. Yıldız futbolcu alınan mağlubiyet ile ilgili olarak "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim" ifadesini kullandı. Sakatlığının ardından Sporting karşısında 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giydi ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.