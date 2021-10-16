Fırsat tepti!

Süper Lig'in 9. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta Başakşehir, 40'da Okaka'nın golüyle öne geçti. İlk devre bu skorla kapanırken, siyah-beyazlılar ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladı. Güven, Atiba ve Oğuzhan'ın yerlerine oyuna Larin, Necip ve Alex Teixeira dahil oldu. Bu üçlünün girmesiyle rakip yarı alanda etkili olmaya başlayan Kartal, aradığı golü 59'da oyunca ikinci yarıda giren Alex'in ayağından buldu ve skora denge geldi. Bu dakikadan sonra baskısını artıran siyah-beyazlılar yakaladığı net fırsatları kullanamadı.



HAYAL KIRIKLIĞI



83'te yine Okaka attığı golle takımını ikinci kez öne geçirirken, 85'te Gulbrandsen skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ta Batshuayi, 90+1. dakikada penaltıdan ağları sarsarak 3-2'lik skoru belirledi. Beşiktaş, Başakşehir'i yenerek liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yaptığı maçtan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Salı günü Devler Ligi'nde Sporting'i ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından Süper Lig'de ezeli rakibi G.Saray'ı konuk edecek.