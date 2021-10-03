Rıdvan bir attı, bir attırdı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz için ilginç bir gece oldu. Son dönemdeki futboluyla büyük beğeni toplayan siyah-beyazlı futbolcuya nazar değdi. Rıdvan, 54. dakikada Beşiktaş ceza alanına gelen ortada topu kornere atmak için kafayı vurdu ancak kendi ağlarına gönderdi. Skorun beraberliğe gelmesiyle adeta yıkılan genç futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti. Fakat Kartal'ı tekrar öne geçiren golde de Rıdvan imzası vardı. Yetenekli oyuncu, 69. dakikada Güven Yalçın'ın attığı 2. golün asistini yaptı. Nefis ortasını Güven kafa vuruşla gol yaptı. Rıdvan maç sonrası yaptığı açıklamada "Zor bir maç oldu. Benim için çok stresli geçti. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.