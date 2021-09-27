BEŞİKTAŞ HABERLERİ- Leandro Kappel'den flaş Ajax - Beşiktaş maçı yorumu! "9-0'lık Cambuur maçı gibi olacak"

Süper Lig ekiplerinden Altay forması giyen Hollandalı futbolcu Leandro Kappel, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ın salı günü deplasmanda Ajax ile oynayacağı maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a şans vermediğini söyleyen Kappel, maçın Ajax'ın 9-0 kazandığı Cambuur maçı gibi geçeceğini söyledi.

ESPN'e konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Ajax'ın kazanma şansı yüzde 100, Beşiktaş'ın ise yüzde 0. Kısa ve öz, Beşiktaş'a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak. Cuma günü sahaya sürdükleri kadroyla Amsterdam deplasmanında iyi bir sonuç almaları mümkün değil. Ajax ilk golü bulduktan sonra farka gidebilir. Ajax'ı desteklemekten çekinmiyorum. Ben Amsterdamlıyım. Ajax'ın kazanmasını ve mümkün olduğunca ileri gitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Leandro Kappel, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergilemişti.