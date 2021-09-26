BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'nın mevkisi için Enis Cokaj ve Turgay Gemicibaşı gündeme geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir süre önce Atiba'nın yerini alacak bir 6/8 numara karışımı oyuncu için scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy Yalçın'dan rapor istemişti.

Gürsoy Yalçın raporunu hazırladı... Kısa listede Hollanda'nın Heerenveen takımında forma giyen Joey Veerman, Belçika'nın Eupen takımında forma giyen Edo Kaymbe ile Danimarka'nın Aalborg takımında oynayan Pedro Ferreira'nın yer aldığı bildirildi.

Gürsoy Yalçın'ın listesinde yer alan Hırvatistan'ın Lokomotiva takımında forma giyen Türk pasaportuyla oynayabilecek Arnavut oyuncu Enis Cokaj ile Klagenfurt'ta oynayan Turgay Gemicibaşı'nın dikkat çektiği bildirildi. Özellikle yerli oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın bu tarz alternatif olabilecek oyuncuların yakından izlenmesini talep etti.