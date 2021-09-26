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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'nın mevkisi için Enis Cokaj ve Turgay Gemicibaşı gündeme geldi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, 38 yaşındaki Atiba'nın yerine arayışlara başladı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın bir süre önce scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy Yalçın'dan rapor istemişti. Kara Kartal, Kanadalı yıldızın mevkisi için Lokomotiva’dan Enis Cokaj ile Klagenfurt’ta oynayan Turgay Gemicibaşı’nı takibe aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'nın mevkisi için Enis Cokaj ve Turgay Gemicibaşı gündeme geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir süre önce Atiba'nın yerini alacak bir 6/8 numara karışımı oyuncu için scout ekibinde yer alan kardeşi Gürsoy Yalçın'dan rapor istemişti.

Gürsoy Yalçın raporunu hazırladı... Kısa listede Hollanda'nın Heerenveen takımında forma giyen Joey Veerman, Belçika'nın Eupen takımında forma giyen Edo Kaymbe ile Danimarka'nın Aalborg takımında oynayan Pedro Ferreira'nın yer aldığı bildirildi.

Gürsoy Yalçın'ın listesinde yer alan Hırvatistan'ın Lokomotiva takımında forma giyen Türk pasaportuyla oynayabilecek Arnavut oyuncu Enis Cokaj ile Klagenfurt'ta oynayan Turgay Gemicibaşı'nın dikkat çektiği bildirildi. Özellikle yerli oyuncu konusunda sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın bu tarz alternatif olabilecek oyuncuların yakından izlenmesini talep etti.

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