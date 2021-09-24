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SON DAKİKA: Altay - Beşiktaş maçında bir sakatlık şoku daha! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşı karşıya gelirken, üst üste sakatlık şoku yaşadı. Beşiktaş'ta Pjanic'in ardından Oğuzhan Özyakup da sakatlandı ve 76. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 21:36 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 22:02
SON DAKİKA: Altay - Beşiktaş maçında bir sakatlık şoku daha! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşı karşıya gelirken, maç öncesi sakatlar nedeniyle 16 kişi İzmir'e gelmişti.

Siyah beyazlılarda Miralem Pjanic, maç içinde sakatlık yaşayarak oyundan çıkarken, Boşnak yıldızın ardından bir sakatlık şoku daha yaşadı.

OĞUZHAN DA KERVANA KATILDI
Oğuzhan Özyakup da Altay maçında sakatlandı ve 76. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

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