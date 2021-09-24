SON DAKİKA: Altay - Beşiktaş maçında bir sakatlık şoku daha! Oğuzhan Özyakup...

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile karşı karşıya gelirken, maç öncesi sakatlar nedeniyle 16 kişi İzmir'e gelmişti.



Siyah beyazlılarda Miralem Pjanic, maç içinde sakatlık yaşayarak oyundan çıkarken, Boşnak yıldızın ardından bir sakatlık şoku daha yaşadı.



OĞUZHAN DA KERVANA KATILDI

Oğuzhan Özyakup da Altay maçında sakatlandı ve 76. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.