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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a iki kötü bir iyi haber! Dortmund maçında...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Borussia Dortmund'la karşılaşacak olan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 de iyi haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın zorlu mücadelede forma giyemeyeceği öğrenilirken, Vida’nın 28 Eylül’deki Ajax maçına yetişmesi de zor gözüküyor. Aynı maçta sakatlanan N'Koudou'nun ise Dortmund maçına kadar hazır olacağı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a iki kötü bir kötü haber! Dortmund maçında...

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Dortmund sınavı öncesi Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üç önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Vida'nın sağ ayak topuğunda problem olduğu ve yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Hırvat stoperin 28 Eylül'de Ajax ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ancak forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a iki kötü bir kötü haber! Dortmund maçında...

Milli arada sağ arka uyluğundan problem yaşayan ve Yeni Malatyaspor maçında oynamak isteyince Sergen Yalçın tarafından sahaya sürülen Alex Teixeira'nın da eski sakatlığının nüksettiği ve tedavi sürecinin iki hafta kadar süreceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a iki kötü bir kötü haber! Dortmund maçında...

Ayağına aldığı darbe sonucu maça devam edemeyen N'Koudou'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Fransız yıldız, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a iki kötü bir kötü haber! Dortmund maçında...

WELINTON'A PARTNER ARANIYOR
Borussıa Dortmund maçında Vida- Welinton tandemi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Hırvat stoperin yokluğunda kimi oynatacağı merak konusu oldu. Yalçın'ın yapılacak taktik idmanın ardından Necip Uysal ile Montero arasında seçim yapacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a iki kötü bir kötü haber! Dortmund maçında...

Necip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 14 ikili mücadelenin 8'inden galibiyetle ayrılırken 3 hava topu kazandı, 4 kez de rakipten top kaptı. Henüz siyah-beyazlı formayı giyemeyen Montero'nun hem sol stoper olması hem de savunmadan paslı çıkışlarda etkisi nedeniyle Necip'e göre bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.

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