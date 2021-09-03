Tartışılan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında dikkat çeken detay! "Oyun başlamıştı"

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçında Sergen Yalçın ile 4. hakem arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti. Yalçın, Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesinin ardından yaptıkları oyuncu değişikliğinde maçın 4. hakemi Onur Özütoprak'ın kendilerini yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, "4. hakem kuralı bilmiyor. 4. hakem bize 1 yerli oyuncu sokmamızı söyledi" demişti.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçında yaşanan yabancı-yerli tartışmasını değerlendiren Hürriyet yazarı Murat Fevzi Tanırlı ise dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı:

"Beşiktaş-Karagümrük maçındaki yabancı-yerli tartışması gereksiz büyüdü. Süper Lig Statüsü'nde "müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir" metni yer almaktadır. Yani TFF diyor ki; yabancı sınırını belirttim, Türk oyuncu sayısı ile ilgili bir sınırım yok. Gözlerden kaçan önemli nokta, Beşiktaş'ın oyuncu değişikliğini Salih ihraç edilip oyun tekrar başladıktan 2 dakika sonra yapmış olması. Yani Beşiktaş yanlışlıkla 9. yabancıyı sahaya sürmüş olsa veya varsayalım ki 3 zorunlu yerli kuralı olsa, 2 dakika sonra değişiklik yapıp "pardon" diyerek yine ihlalden kurtulma şansı kalmayacaktı. Statüye aykırı şekilde oynadıktan sonra 2 dakika ile 2 saniyenin farkı yok. Her ne yapılacaksa oyun yeniden başlamadan önce hayata geçirilmek zorundadır.

Oyun kurallarında, IFAB sirkülerlerinde ve talimatlarda kulüplerin statü gereği sahip olduğu hakları hakemlerin kontrol ve takip yükümlülüğü yoktur. Statüye uygun hareket etmek kulüplerin sorumluluğundadır. Kulüp yöneticileri her sezon statü ve talimatları bilmek zorundadır. 4. hakemin görev tanımları bellidir. Elbette ki statü konusunda bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir, inisiyatif alarak kulüplere yardımcı olmak da isteyebilir. Sergen Yalçın'ın dediği gibi yanlış bilgilendirme söz konusuysa 4. hakem Onur Özütoprak'ın hatasıdır, net bilmiyorsa karışmamalıydı.

STATÜ İHLAL EDİLSEYDİ TFF'DEN HEMEN CEZA GELİR MİYDİ?

Beşiktaş-Karagümrük gibi Süper Lig'de oynanan bir müsabakada statü ihlali yapılırsa TFF Yönetim Kurulu jet karar verir. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yıllar önce 6 yabancı sınırının aşılmasındaki karar gibi. Lakin gözlerden uzak bir kulüpseniz TFF nezdinde ilgi farklılaşıyor. Geçen sezon 2.Lig'de Kırşehirspor-Vanspor maçındaki statü ihlali için 4 ay karar ver(e) memiştiler. Ev sahibi Kırşehirspor, oyuncu değişikliği için statüde belirtilen 3 kez oyunu durdurma hakkını doldurmasına rağmen, oyunu 4. kez durdurup sahaya iki oyuncu daha sürmüş ve maçı kazanmıştı. Vanspor bu duruma itiraz etmiş, statünün ihlal edildiğini ve haksızlığa uğradığını belirtmişti. TFF tam 4 ay sonra trajikomik kararı açıklayıp dosyayı kapatmıştı: "Dördüncü hakemin prosedür hatası yaptığı tespit edilmiştir."

VANSPOR MAĞDUR OLDU

Ne Kırşehirspor ne de hakemler cezalandırılırken Vanspor mağdur edildiğiyle kalmıştı. Diyeceğim o ki, hakemlerin sorumluluk kapsamında olmasa da TFF hakeme yükleyebiliyor. Süper lig takımlarına sesleniyorum: Taktik gereği oyunu kaç kez durdurup oyuncu değişikliği yapmanız gerekiyorsa o kadar sayıda yapabilirsiniz. Hele maçı da kazanırsanız tadından yenmez. Laf söz eden olursa da "emsal karar Kırşehir-Vanspor" dersiniz. 4. hakeme de Boğaz'da bir yemek ısmarlarsınız artık!"