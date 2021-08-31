Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın güldürdü! "Lanet olsun Necip'i oyuna sokalım" (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yalçın, Süper Lig'de Karagümrük ile karşı karşıya geldikleri mücadelede Salih Uçan'ın oyundan atılmasının ardından yaşanan yabancı sayısı tartışmasına açıklık getirdi. Tecrübeli hoca, "Oyuna yabancı oyuncu alacaktık ama hakem sahada 3 Türk olmak zorunda dedi. Lanet olsun Necip'i oyuna sokalım diye talimat verdim" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)