Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.
EMRE MOR
Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.