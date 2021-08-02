Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

RACHID GHEZZAL İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.