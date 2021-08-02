Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane gibi futbolcularla ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:39
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

EMRE MOR

Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Kartal yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE

Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mısırlı Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutmaya devam ediyor. Genç futbolcuyu uygun bedelle kadrosuna katmak isteyen Kartal, bu transferde Galatasaray ile yarış halindeydi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Chuba Akpom, Gökdeniz Bayrakdar, Mohamed Ali Ben Romdhane... | BJK haberleri

CHUBA AKPOM

Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu Chuba Akpom için kulübü Middlesbrough ile 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağladı. İngilizler ile ödeme planı konuşulduğu ve yakın zamanda transferin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

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