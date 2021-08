Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Alex Teixeira ile anlaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş; yeni 10 numarasına kavuşmak üzere. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, herkesin merakla beklediği transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını çok istediği ofansif orta saha Alex Teixeira transferinde mutla sona çok yaklaşıldı. Beşiktaş'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a gelmesi için büyük çaba sarf eden Josef de Souza, eşiyle yemekten fotoğrafını paylaşarak "Come to Beşiktaş" notu düşerken, bu paylaşımın altına "Yakında kardeşim" diyen Teixeira transferinin büyük oranda bittiğinin sinyalini verdi. 6 sezon Shakhtar Donetsk'te oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016- 20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.