Beşiktaş, kiralık sözleşmesi biten Valentin Rosier'i mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Çifte şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Fransız sağ bek de kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Rosier'in kulübü Sporting Lizbon'a geçtiğimiz günlerde resmi teklifte bulunmuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre başarılı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon euro teklif eden Kartal, olası satıştan da yüzde 20 pay önermişti. Beşiktaş'ın alternatif teklifi ise Rosier'i bir sezon daha kiralamak ve 2022'de bonservisini satın almak şeklinde olmuştu.