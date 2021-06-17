Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier Sporting'e rest çekti! Beşiktaş...

Son dakika transfer haberi: 'e rest çekti! ...

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün öncelikli hedefi, takımda kiralık olarak forma giyen isimlerden olan 'nin bonservisini almak. 'la masaya oturan Beşiktaş, oyuncuyu da devreye soktu. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:39 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 09:50
Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Sporting'e rest! Beşiktaş...

, kiralık sözleşmesi biten 'i mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Çifte şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Fransız sağ bek de kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Rosier'in kulübü 'a geçtiğimiz günlerde resmi teklifte bulunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Sporting'e rest! Beşiktaş...

Milliyet'te yer alan habere göre başarılı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon euro teklif eden Kartal, olası satıştan da yüzde 20 pay önermişti. 'ın alternatif teklifi ise Rosier'i bir sezon daha kiralamak ve 2022'de bonservisini satın almak şeklinde olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Sporting'e rest! Beşiktaş...

, siyah-beyazlı kulübün tekliflerine henüz yazılı olarak bir yanıt vermedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Rosier'in işini en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen yönetim transferde Fransız oyuncuyu da devreye sokuyor. 'la maddi konularda anlaşan başarılı futbolcu kısa süre içinde Portekiz'e giderek kulübüyle masaya oturacak.

Son dakika transfer haberi: Valentin Rosier'den Sporting'e rest! Beşiktaş...

Rosier, 'la anlaştığını belirterek kesinlikle başka bir kulübe gitmek istemediğini net bir biçimde dile getirecek. Yapılacak görüşmelerde Fransız futbolcunun menajerleri de yer alacak. 'un Rosier'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibinin, yıldız futbolcunun resti karşısında transfere onay vermesi bekleniyor. 'in geri adım atmaması halinde Rosier'in de kararlı tutumunu sürdüreceği kaydedildi.

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