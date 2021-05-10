Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

Son dakika haberleri | 'ta takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

'in 40. haftasında ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan , takipçileri ve Galatasaray'ın iştahını kabarttı. Derbinin ardından takımı ile bir konuşma yapan Yalçın, flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

derbisinde alınan mağlubiyet sonrası "Hemen salı günü oynayacağımız maça konsantre olacağız" diyen teknik direktör yine kolları sıvadı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

Oyuncularını yenilginin psikolojisinden çıkarıp yarınki karşılaşmasına hazırlamak isteyen başarılı çalıştırıcının dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

Yalçın'ın "Puan olarak da gol averajı olarak da hala avantajlı olan biziz. İpler hala bizim elimizde. Hesap yapmak rakiplerin işi, bizim şampiyon olmamız ise size bağlı. Şampiyonluğu istiyorsanız söke söke alın" dediği kaydedildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

TECRÜBENİZİ GÖSTERİN

'ın derbide yapılan hatalar hakkında da kısa kısa uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, "Basit hatalarla artık puan kaybı değil, bir gol yeme lüksümüz bile yok. Hepiniz çok yoruldunuz, sezonun ağırlığını hissettiniz ama artık sadece 180 dakika kaldı. Kötü bir sürpriz istemiyorum. Buradan şampiyonluk verilmez" sözleriyle konuşmasını noktaladığı bildirildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

Siyah-beyazlı teknik adamın, antrenman sonrasında da kaptanlar ve ile görüşüp "Arkadaşlarınızı sahada motive etmek sizin işiniz. Takımın tecrübenize böyle zamanlarda daha çok ihtiyacı var" diyerek görevlendirdiği gelen haberler arasında.

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