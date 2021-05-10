Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takıma böyle seslendi! "Şampiyonluğu istiyorsanız..."

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası "Hemen salı günü oynayacağımız maça konsantre olacağız" diyen teknik direktör Sergen Yalçın yine kolları sıvadı.
Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası "Hemen salı günü oynayacağımız maça konsantre olacağız" diyen teknik direktör Sergen Yalçın yine kolları sıvadı.
Oyuncularını yenilginin psikolojisinden çıkarıp yarınki Karagümrük karşılaşmasına hazırlamak isteyen başarılı çalıştırıcının dünkü idman öncesi kısa bir motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.
Yalçın'ın "Puan olarak da gol averajı olarak da hala avantajlı olan biziz. İpler hala bizim elimizde. Hesap yapmak rakiplerin işi, bizim şampiyon olmamız ise size bağlı. Şampiyonluğu istiyorsanız söke söke alın" dediği kaydedildi.
TECRÜBENİZİ GÖSTERİN
Sergen Yalçın'ın derbide yapılan hatalar hakkında da kısa kısa uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, "Basit hatalarla artık puan kaybı değil, bir gol yeme lüksümüz bile yok. Hepiniz çok yoruldunuz, sezonun ağırlığını hissettiniz ama artık sadece 180 dakika kaldı. Kötü bir sürpriz istemiyorum. Buradan şampiyonluk verilmez" sözleriyle konuşmasını noktaladığı bildirildi.
Siyah-beyazlı teknik adamın, antrenman sonrasında da kaptanlar Atiba ve Necip ile görüşüp "Arkadaşlarınızı sahada motive etmek sizin işiniz. Takımın tecrübenize böyle zamanlarda daha çok ihtiyacı var" diyerek görevlendirdiği gelen haberler arasında.