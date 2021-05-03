Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

Son dakika haberleri | 'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

'de bitime 3 hafta kala şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip olan ve 4 puan alması halinde rakiplerine bakmaksızın mutlu sona ulaşacak olan , tehlikesiyle karşı karşıya. Siyah-beyazlıların kaderi , , ve 'in elinde. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

'de konuk ettiği 'u 7 gol atarak mağlup eden lider mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak 'ne katılacak. Ancak 'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

İSTANBUL'DAKİ FİNAL ÖNEMLİ
'nin 'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, 'ın 'ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

CHELSEA'YE BAĞLI
yarı finalindeki kupayı kaldırır ve de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye şampiyonu 'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

PREMIER LİG'DE 4. SIRADA

Yarı final ilk maçında ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle 'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham'ın takibinde bulunuyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

PSG DE TEHDİT OLUŞTURUYOR

, yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Milliyet'in haberine göre Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan 'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da ön eleme oynamak zorunda kalacak.

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