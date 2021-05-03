Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

CHELSEA'YE BAĞLI

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.

PREMIER LİG'DE 4. SIRADA



Yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham'ın takibinde bulunuyor.