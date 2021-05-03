Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! İşte o tehlike

Süper Lig'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 7 gol atarak mağlup eden lider Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.
Süper Lig'de konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 7 gol atarak mağlup eden lider Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.
Kartal sezonu zirvede tamamladığı takdirde direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ancak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına grup aşamasından bu şekilde bir katılımı sağlaması için, bu sezonun kalanındaki Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl sonuçlar alınacağı da belirleyici olacak.
İSTANBUL'DAKİ FİNAL ÖNEMLİ
Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek.
CHELSEA'YE BAĞLI
Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea kupayı kaldırır ve Premier Ligi de ilk dört sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.
PREMIER LİG'DE 4. SIRADA
Yarı final ilk maçında Real Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor elde eden Londra ekibi şu an itibariyle Premier Lig'de dördüncü sırada bulunuyor ve beşinci sıradaki Tottenham'ın takibinde bulunuyor.
PSG DE TEHDİT OLUŞTURUYOR
Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki takımlar arasında, ülke ligindeki konumu nedeniyle bir diğer tehdidi oluşturan takım olarak göze çarpıyor. Milliyet'in haberine göre Fransa Ligue 1'de ikinci sırada bulunan PSG'nin, altındaki Monaco'ya geçilerek sezonu üçüncü tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda da Beşiktaş ön eleme oynamak zorunda kalacak.