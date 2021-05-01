Beşiktaş-Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelen galibiyetle ayrılmak isterken, Hatayspor'da İstanbul'dan eli boş dönmek istemiyor.

Başlama düdüğü 20.30'da çalan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI:

14' Gol! Cyle Larin takımını rahatlatan golün atan oyuncu. İstanbul şehrinde şimdi skor 3-0.

11' Gol! Cyle Larin attığı gol ile durumu 2-0 yaptı.

2' Gol! Beşiktas takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Rachid Ghezzal.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞiKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin

HATAYSPOR: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranes, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Akintole, Boupendza, Traore, Diouf

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama dürüğü 20.30'da çalan Beşiktaş - Hatayspor maçı beIN Sporst 1'den canlı olarak yayınlarnıyor.

MAÇ ÖNÜ DETAYLAR

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekipte oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Gökhan Töre'nin son durumu maç saatinde belli olacak.

GALİBİYET GELİRSE ÖMER ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK!

Süper Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi yapılan corona virüsü testleri sonucunda Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi. Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay'a teknik direktörleri Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi. Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak.