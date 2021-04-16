Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş MKE Ankaragücü maçında penaltı VAR'dan geldi! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: maçında penaltı VAR'dan geldi! İşte o pozisyon

'in 35. hafta maçında sahasında 'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadelenin 4. dakikasında VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Kevin N'Koudou'nun yaptığı yumuşak vuruş kaleci 'da kaldı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 19:16 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 19:43
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş MKE Ankaragücü maçında penaltı VAR'dan geldi! İşte o pozisyon

'in 35. hafta maçında sahasında 'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadelenin 4. dakikasında penaltı kazandı. Sağ kanattan atağa katılan Valentine Rosier, topu Oğuzhan'a çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu vuruş açısını bulmak isterken yerde kaldı. Halis Özkahya ilk etapta oyunu devam ettirdi ancak Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyon incelendi ve penaltı kararı verildi.

PENALTI KAÇTI!
Penaltı atışında topun başına geçen Kevin N'Koudou kaleci 'ı geçemedi.

İşte penaltıya sebebiyet veren pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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