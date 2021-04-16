Son dakika spor haberleri: Beşiktaş MKE Ankaragücü maçında penaltı VAR'dan geldi! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadelenin 4. dakikasında penaltı kazandı. Sağ kanattan atağa katılan Valentine Rosier, topu Oğuzhan'a çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu vuruş açısını bulmak isterken yerde kaldı. Halis Özkahya ilk etapta oyunu devam ettirdi ancak Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyon incelendi ve penaltı kararı verildi.



PENALTI KAÇTI!

Penaltı atışında topun başına geçen Kevin N'Koudou kaleci Korcan Çelikay'ı geçemedi.



İşte penaltıya sebebiyet veren pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır