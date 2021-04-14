Aboubakar sabretmeli

Beşiktaş'ta Erzurum maçında sakatlanan Cenk Tosun'un geçirdiği operasyonun ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi... Kamerun Milli Takımı'nda sağ arka adalesinden sakatlanan tecrübeli forvet, bu nedenle son maçlarda takımdaki yerini alamamıştı. Bu dönemde bir maçta Cyle Larin'i, diğer maçta Cenk Tosun'u forvet oynatan siyah-beyazlılar; A milli oyuncunun talihsiz bir sakatlık yaşamasının ardından Vincent Aboubakar'ı bir an önce hazır hale getirmek için sağlık heyetini seferber etti. Konuyla ilgili dün konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Hocamızla (doktor) az evvel konuştuk. Gün gün bakıyoruz olaylara. Bugün, dünden daha iyi, yarın daha da iyi olacak. İnşallah maça hazır hale gelir. Bir kayıp bile ligin kaderi etkileyebilir. Acele etmemek gerek, sabırlı olmakta fayda var. Doktorumuz, gün gün baktığını söyledi. Günü olmadan oynatmak mümkün değil. Günden güne daha iyi duruma geliyor. Umarım maça kadar hazır hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonlukla ilgili temkinli konuştu. Başkan Çebi, "Takımın morali çok iyi, kendilerini her açıdan hazır hissediyorlar. Ama söylemek zorundayım, daha 8 hafta var. Rakiplerimizin gücü ortada, onların da hedefleri var. Rakiplerimize saygı olarak 'Şampiyon olduk' gibi söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak herkesten 1 adım öndeyiz. Umarım sonuna kadar muhafaza eden ve kucaklayan biz oluruz" ifadelerini kullandı