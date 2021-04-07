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Son dakika spor haberleri: maçında attığı golü 'e armağan etti

'in 33. haftasında ile kozlarını paylaştı. maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen , Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Klasıyla fark yaratan Cezayirli yıldız, 58. dakikada attığı golü, 'nda sakatlık yaşayan takım arkadaşı 'e armağan etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 20:49
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Alanyaspor maçında Rachid Ghezzal attığı golü Ajdin Hasic'e armağan etti

'in 33. haftasında 'u konuk eden , 58. dakikada Ghezzal'ın golüyle skoru 2-0'a taşırken, futbolcular 'i unutmadı. 'nın ile 29 Mart tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanması yaşayan genç futbolcu, bıçak altına yatmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, 'ın attığı gol sonrasında, sezonu kapatan genç futbolcunun formasını tribünlere göstererek sevindi ve golü Hasic'e armağan etti.

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