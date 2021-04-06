Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Unutun gitsin!

: Unutun gitsin!

Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda 'ya 1-0 kaybeden 'ta teknik direktör , futbolcularına mağlubiyeti unutmalarını söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Sergen Yalçın: Unutun gitsin!

'in 32. haftasında deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan 'ta Teknik Direktör , maçın ardından oyuncularını motive etti. Alınan yenilgiden dolayı siyah-beyazlı futbolcuların morali bir hayli bozulurken, Sergen Yalçın, soyunma odasında futbolcularına motive edici bir konuşma yaptı. Geride kalan maçlarda 6 mağlubiyet aldıklarını ve bu tür sonuçların lig yarışında normal olduğunu oyuncularına hatırlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, bu maçı kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde. Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız. Bu karşılaşmayı unutun gitsin, sadece ve sadece geride kalan maçlarımıza odaklanın. Biz puan kaybettik, bakalım rakiplerimiz tüm maçlarını kazanabilecek mi? Bakın, ligin lideri halen biziz. Tekrar ayağa kalkacağız. Önce , ardından da 'u mağlup edelim, hesap yeniden bizim lehimize dönecek."

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