Haberler Beşiktaş Başakşehir Beşiktaş maçının ardından galibiyet pozu!

maçının ardından galibiyet pozu!

Spor Toto 'in 30. haftasında deplasmanda 'i mağlup eden , maçın ardından soyunma odasından galibiyet pozu paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:21
Başakşehir Beşiktaş maçının ardından galibiyet pozu!
deplasmanında 3-2 kazanan , soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.

'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda , ve 'nın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 63'e yükseltirken, ve 'yle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada büyük sevinç yaşayan ve Teknik Direktör 'ın bulunduğu locaya giderek 3 puanı hocalarına armağan eden futbolcuların coşkusu soyunma odasında da sürdü. 3 puanını sevincini doyasıya kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, galibiyet pozu vermeyi de unutmadı.
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