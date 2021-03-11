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Töre şoku

İdmanda sakatlanan yıldız futbolcunun sağ alt baldırında gerilme tespit edildi. Töre, ile oynanacak lig ve kupa maçında oynayamayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:15 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Gökhan Töre şoku

'ta Töre şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusunun sağ alt baldırında gerilme tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden 'nin gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi. Yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre, lig ve kupadaki maçlarında oynayamayacak. Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan Gökhan, siyah beyazlıların oynadığı 32 maçın'ın 20'sinde görev yapamadı.

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