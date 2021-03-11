Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusunun sağ alt baldırında gerilme tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 8 Mart Pazartesi günü antrenmanda sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi. Yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre, lig ve kupadaki Başakşehir maçlarında oynayamayacak. Bu sezon 3. kez sakatlık yaşayan Gökhan, siyah beyazlıların oynadığı 32 maçın'ın 20'sinde görev yapamadı.