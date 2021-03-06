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Son dakika spor haberi: 'ta şoku! maçında cezalı

Son dakika haberi: 'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı kart gören teknik direktör , 30. haftada oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 20:57
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Başakşehir maçında cezalı

'in 29'uncu haftasında oynanan - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52'nci dakikasında sarı kart gören teknik direktör , cezalı duruma düştü. Tecrübeli adam gelecek hafta oynanacak karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

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