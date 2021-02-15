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'ın eski yıldızı altyapısında hoca oluyor!

Son dakika haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması giyen Portekizli eski yıldız 'nın gelecek sezondan itibaren U23 takımını çalıştıracağı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:28
Beşiktaş'ın eski yıldızı Simao Sabrosa Benfica altyapısında hoca oluyor!

Bir dönem 'ta forma giyen Portekizli eski futbolcu , antrenörlüğe adım atıyor. basınında yer alan haberlere göre futbolculuk kariyerinde , , ve gibi kulüplerde forma giyen Sabrosa, Benfica'nın 23 yaş altı takımını gelecek sezondan itibaren çalıştıracak.

Kariyerine altyapısında başlayan Simao Sabrosa, 2011 yılının ocak ayından 2012 ağustosuna kadar Beşiktaş forması giymiş ardından da Espanyol'a transfer olmuştu. 41 yaşındaki Sabrosa, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 13 gol atarken 12 de asist yaptı.

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