Beşiktaş'ın eski yıldızı Simao Sabrosa Benfica altyapısında hoca oluyor!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli eski futbolcu Simao Sabrosa, antrenörlüğe adım atıyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid, Barcelona, Benfica ve Espanyol gibi kulüplerde forma giyen Sabrosa, Benfica'nın 23 yaş altı takımını gelecek sezondan itibaren çalıştıracak.

Kariyerine Sporting altyapısında başlayan Simao Sabrosa, 2011 yılının ocak ayından 2012 ağustosuna kadar Beşiktaş forması giymiş ardından da Espanyol'a transfer olmuştu. 41 yaşındaki Sabrosa, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 62 karşılaşmada 13 gol atarken 12 de asist yaptı.