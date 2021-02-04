Kanadalı yıldız 38'inci dakikada ceza sahası dışında toplu buluştu ancak boş kaleye topu gönderemedi. Larin'in 81'inci dakikada da Mehsah'ın ortasında yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten geri geldi.
Larin direğe takıldı!
Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, dün akşam direğe takıldı. Bu sezon 21 Süper Lig maçında rakip filelere 12 gol gönderen, 3 de asist yapan Larin, Antalyaspor ağlarını havalandıramadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:13 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50