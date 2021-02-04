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direğe takıldı!

'ın Kanadalı forveti , dün akşam direğe takıldı. Bu sezon 21 maçında rakip filelere 12 gol gönderen, 3 de asist yapan , ağlarını havalandıramadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 22:13 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Larin direğe takıldı!

Kanadalı yıldız 38'inci dakikada ceza sahası dışında toplu buluştu ancak boş kaleye topu gönderemedi. 'in 81'inci dakikada da Mehsah'ın ortasında yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

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