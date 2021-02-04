İnişe geçti!

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir yana daha aldı. Geçen hafta sonunda evinde Trabzonspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanına galibiyet için gitti. Ancak evsahibi ekibin savunma oyunu karşısında sonuç almakta zorlanan Beşiktaş, 1-1'lik beraberlikle zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. İlk yarıda yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyen Kartal, 39. dakikada Gökdeniz'in golüyle soyunma odasına 1-0 geride gitti.

VEYSEL SARI KIZARDI

İkinci yarıya siyah-beyazlılar daha hırslı başladı. Larin ve Mensah ile iki fırsatı daha kaçıran Beşiktaş, 73'te Ghezzal'ın ortasında Vida'nın kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Bu arada 70'inci dakikada Veysel Sarı'nın kırmızı kart görmesiyle son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Antalyaspor kalesini ablukaya alan siyahbeyazlılar, birçok kez golle burun buruna gelse de bu fırsatları değerlendiremedi. Larin'in bir kafa vuruşu da direkten dönerken; Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Antalyaspor'la berabere kalan Beşiktaş ve averajla üçüncü sıraya geriledi!

TEK VİDA TUTMADI

Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida, dün akşam attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Bu sezon ligde 3'üncü kez rakip fileleri havalandıran Vida'nın bu golü, baştan sona sayasız fırsat yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Beşiktaş'a 1 puan aldırsa da galibiyet için yeterli olmadı.

RAKAMLARDA EZDİ AMA...

Beşiktaş, saha içi istatistiklerinde rakibine karşı ezici üstünlük sağlasa da, maçtan sadece 1 puanla ayrıldı. Kartallar 557 isabetli pas yaparken, Antalyaspor 209 isabetli pasta kaldı. Topla oynamada siyah-beyazlıların yüzde 68'e yüzde 32 gibi bir üstünlüğü vardı. Beşiktaş maç boyu 8'i isabetli 17 şut atarken, 1 gol buldu; Antalyaspor'un ise 90 dakika boyunca attığı 2 şuttan biri gol oldu!...