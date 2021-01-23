Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Leo Pereira teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: 'ın teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: Ara transferde kadrosuna bir takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, 'nun Brezilyalı futbolcusu 'yı gündemine almıştı. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki savunmacı için kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:19
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pereira teklifi ortaya çıktı!

1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama limitini, takımdan bazı futbolcularla yollarını ayırarak daha yüksek seviyelere çekmeyi planlayan , mevkii için 'yı gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pereira teklifi ortaya çıktı!

Brezilyalı futbolcu için kulübü ile resmi temaslar başlarken, siyah-beyazlıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pereira teklifi ortaya çıktı!

'in haberine göre; yönetiminin için satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pereira teklifi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya 'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Pereira teklifi ortaya çıktı!

Sol ayaklı , bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gole imza attı ve 1341 dakika sahada kaldı.

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