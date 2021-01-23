1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama limitini, takımdan bazı futbolcularla yollarını ayırarak daha yüksek seviyelere çekmeyi planlayan Beşiktaş, stoper mevkii için Leo Pereira'yı gündemine almıştı.
1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama limitini, takımdan bazı futbolcularla yollarını ayırarak daha yüksek seviyelere çekmeyi planlayan Beşiktaş, stoper mevkii için Leo Pereira'yı gündemine almıştı.
Brezilyalı futbolcu için kulübü Flamengo ile resmi temaslar başlarken, siyah-beyazlıların yaptığı teklif de ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin Leo Pereira için satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.