Haberler Beşiktaş Beşiktaş transfer haberi: Jeremain Lens'e bir talip daha!

transfer haberi: 'e bir talip daha!

'ın gözden çıkardığı için 'den ikinci teklif de geldi. ’nün Hollandalı yıldıza yaptığı teklifin ardından da Lens’i kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:27 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş transfer haberi: Jeremain Lens'e bir talip daha!

İlk olarak A.Gücü kulübü Lens'i kiralamak için 'ın kapısını çaldı. Başkant ekibi Hollandalı oyuncunun ikinci yarıda alacağı yaklaşık 1 milyon euro'nun 300 bin euro'sunu karşılamayı önerirken, siyah-beyazlılar bu rakamın biraz daha artırılmasını istedi.


ÜLKESİ HOLLANDA'DA TAKIM ARIYOR
Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncuya son olarak 'un talip olduğu ve ekibinin Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 'in ülkesi 'dan da bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Lens, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA