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'ın genç futbolcusu yolunda!

'ın genç futbolcusu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. temsilcisi 'un genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 19:33
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya Menemenspor yolunda!

'ın genç futbolcusu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

'un haberine göre, temsilcisi , siyah-beyazlıların genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

ERDOĞAN KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erdoğan Kaya, 27 Mart 2001 tarihinde 'nın ilçesinde dünyaya geldi. Futbola takımlarından altyapısında başlayan Erdoğan, burada 3 yıl oynadıktan sonra 2016 yılında Şubat ayında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Stoper olarak görev yapan genç yıldız, 1.90 boyunda ve 82 kilo. Beşiktaş'ın altyaş gruplarında görev alan Erdoğan sırasıyla U15 – U16 – U17 ve U19 yaş kategorilerinde forma giydi. 2018-19 sezonu devre arasında ilk profesyonel sözleşmeye imza atarak kendisini profesyonel olarak siyah beyaz renklere bağlayan genç oyuncu, 'nın gözbebekleri arasında yer alıyor.

Sezon başı hazırlık maçlarında sonradan oyuna giren ve yaptığı kritik müdahalelerle göz dolduran genç yetenek, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü ağlarına bıraktı.

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