Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 450 bin dolar gelir bekliyoruz

Başkanı : 450 bin dolar gelir bekliyoruz

Başkanı , basketbol takımının sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi, basketbolda bu sezon 450 bin dolar gelir beklediklerini söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 12:43 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 13:25
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 450 bin dolar gelir bekliyoruz

Başkanı , basketbol takımının sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

nedeniyle sponsor bulmanın zorluğuna dikkat çeken Çebi, "Pandemi döneminde ekonominin çok zorlandığı bir süreçte sponsor bulabilmenin önemi ortada. takımımızın sponsorluğunu üstlenen Icrypex'e teşekkür ediyorum. Kripto para, son zamanlarda çok yaygınlaşmaya başladı." dedi.

"450 BİN DOLAR GELİR BEKLİYORUZ"

Basketbolda bu sezon 450 bin dolar gelir beklediklerini de belirten Çebi, "Beşiktaş basket takımımızın bu sezon ayrı bir sistemle yürüdüğünü ve başarılı olduğunu görmekteyiz. Son olarak gibi önemli bir rakibimizi yenerek, bunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu sezon yaklaşık 450 bin dolar gelir bekliyoruz. İhtiyacımız vardı" ifadesini kullandı.

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