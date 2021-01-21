Beşiktaş'tan maç sonu paylaşımı: İstanbul siyah beyaz

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Hatay deplasmanından beraberlikle dönen ve Galatasaray derbisini de kayıpsız atlatan Beşiktaş, yıllar sonra deplasman takımı olarak döndüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı 4 golle aldı.

Oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, puanını da 41'e yükseltti.

İSTANBUL TAKIMLARINI MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş, ligin ilk yarısında karşılaştığı İstanbul takımlarına karşı oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.





Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan siyah-beyazlılar ,"Süper Lig'in ilk yarısında 5 İstanbul takımını da mağlup ettik! İstanbul siyah-beyaz" ifadelerini kullandı.

İŞTE SONUÇLAR:

Beşiktaş 3-2 Başakşehir

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Beşiktaş 3-0 Ksımpaşa

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Karagümrük 1-4 Beşiktaş