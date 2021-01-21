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'tan maç sonu paylaşımı: İstanbul siyah beyaz

'in 20. haftasında lider deplasmanda 'ü 4-1 yendi. Kara Kartal, ligin ilk yarısında İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı. Siyah-beyazlılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "İstanbul siyah-beyaz" mesajını paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:09
Beşiktaş'tan maç sonu paylaşımı: İstanbul siyah beyaz

'in 20. haftasında 'ü 4-1 mağlup eden , liderliğini sürdürdü.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanından beraberlikle dönen ve Galatasaray derbisini de kayıpsız atlatan Beşiktaş, yıllar sonra deplasman takımı olarak döndüğü 'nda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı 4 golle aldı.

Oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, puanını da 41'e yükseltti.

İSTANBUL TAKIMLARINI MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş, ligin ilk yarısında karşılaştığı İstanbul takımlarına karşı oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan siyah-beyazlılar ,"Süper Lig'in ilk yarısında 5 İstanbul takımını da mağlup ettik! İstanbul siyah-beyaz" ifadelerini kullandı.

İŞTE SONUÇLAR:

Beşiktaş 3-2
3-4 Beşiktaş
Beşiktaş 3-0 Ksımpaşa
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Karagümrük 1-4 Beşiktaş

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