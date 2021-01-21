Beşiktaş'tan maç sonu paylaşımı: İstanbul siyah beyaz

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.
Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Hatay deplasmanından beraberlikle dönen ve Galatasaray derbisini de kayıpsız atlatan Beşiktaş, yıllar sonra deplasman takımı olarak döndüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı 4 golle aldı.
Oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, puanını da 41'e yükseltti.
İSTANBUL TAKIMLARINI MAĞLUP ETTİ
Beşiktaş, ligin ilk yarısında karşılaştığı İstanbul takımlarına karşı oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan siyah-beyazlılar ,"Süper Lig'in ilk yarısında 5 İstanbul takımını da mağlup ettik! İstanbul siyah-beyaz" ifadelerini kullandı.
İŞTE SONUÇLAR:
Beşiktaş 3-2 Başakşehir
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Beşiktaş 3-0 Ksımpaşa
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Karagümrük 1-4 Beşiktaş